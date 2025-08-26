Студенты стран Персидского залива прибыли в РФ для обмена опытом в политике

Визит организован в рамках программы обмена Global Leaders Exchange Program

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Делегация из более чем 30 представителей стран Персидского залива прибыла в Россию для обмена лучшими практиками в сфере молодежной политики и построения будущего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).

"Российская Федерация принимает делегацию молодых лидеров из пяти стран: Омана, ОАЭ, Катара, Кувейта и Саудовской Аравии. Визит организован в рамках программы обмена Global Leaders Exchange Program по инициативе Генерального секретариата Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", - говорится в сообщении.

Организацию пребывания делегации в Москве обеспечило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с ДВФМ. Цель визита - укрепление двусторонних молодежных связей, обмен опытом и демонстрация многообразных возможностей для самореализации, которые Россия предлагает новому поколению лидеров.

Программа в Москве позволила гостям детально ознакомиться с архитектурой российской молодежной политики. На встрече с Росмолодежью участникам представили ключевые проекты: Движение первых, программу "Больше, чем путешествие", президентскую платформу "Россия - страна возможностей", Всероссийский студенческий корпус спасателей и другие.

Делегация также посетила МГИМО, где обсудила вопросы международных отношений и подготовки кадров, ознакомилась с деятельностью ДВФМ и возможностями, доступными иностранцам в России. Культурная часть программы включила в себя ознакомительный тур по столице, посещение павильона "Москва 2030" и Национального центра "Россия" с его интерактивной экспозицией "Путешествие по России".

27 августа делегация отправится в Казань для участия в Глобальном молодежном саммите, где опыт, полученный в Москве, будет дополнен новыми дискуссиями и возможностями для международного нетворкинга.