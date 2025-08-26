Программы специально разработали специалисты с учетом возраста старшеклассников

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. ПСБ завершил летние смены по трудоустройству школьников в IT-центрах, в которых участвовали 30 человек из Ярославля и 60 из Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Одним из приоритетных направлений работы IT-блока ПСБ является работа с молодежью. Проект по организации летних трудовых смен для школьников из Ярославля и Севастополя показал свою эффективность: он помог ребятам разобраться в многообразии IT-направлений, выбрать интересующую их специальность, получить прикладные знания и попробовать себя в будущей профессии", - отметил старший вице-президент, руководитель IT-блока ПСБ Никита Шамрай, чьи слова приводятся в сообщении.

В течение месяца юноши и девушки в возрасте 14-16 лет проходили практическую подготовку в качестве релиз-менеджеров и бизнес-аналитиков, а также знакомились с профессиями системного аналитика, бэкенд-, фронтенд-, IOS-разработчика и DevOps-инженера. Учащиеся получали знания непосредственно от IT-экспертов, решали прикладные задачи, проявляли креативность и получили опыт в сфере информационных технологий.

Как проинформировали в пресс-службе, программы были специально разработаны специалистами IT-блока ПСБ с учетом возраста старшеклассников.

В завершение смены школьники встретились с представителями региональных властей, отвечающими за социальную и молодежную политику, поделились впечатлениями, приняли участие в спортивных квизах и бизнес-играх. Все участники проекта получили вознаграждение по трудовому договору, памятные подарки и приняли участие в праздничном мероприятии в честь окончания IT-смены.