МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний более 10 тыс. дублирующих знаков "Осторожно, дети!". Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому перед 1 сентября провели работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. В этом году нанесли свыше 10 тыс. знаков "Осторожно, дети!", которые на проезжей части дублируют дорожный знак "Дети", - сказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что главная цель дополнительной разметки - предупредить водителей, что в этом районе следует быть готовым к внезапному появлению ребенка на дороге, соответственно необходимо снизить скорость и быть предельно внимательным.

"Разметка "Осторожно, дети!" относится к элементам сложной конфигурации и наносится вручную холодным пластиком, который более стойкий, не требует предварительного прогревания и поэтому не деформируется во время работ. В состав материала входят специальные стеклошарики, которые усиливают светоотражение, что повышает видимость разметки и соответственно безопасность дорожного движения", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что работы по нанесению дорожной разметки проводились преимущественно по ночам с частичным ограничением движения.