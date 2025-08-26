Работы проведут с частичным перекрытием движения

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Специалисты ГБУ "Гормост" заменят на Крымском мосту в Москве около 1 тыс. м деформационных швов, которые утратили герметичность из-за влияния дорожного движения и погодных условий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Металлические конструкции со временем теряют форму и перестают выполнять свои функции, а на дорожном полотне появляется небольшой порог, который мешает водителям. Ремонт выполняется только в теплое время года", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что специалисты демонтируют конструкции старых деформационных швов и установят новые, после чего проведут армирование, бетонирование и устройство переходных зон. Работы проведут с частичным перекрытием движения, предупредили в комплексе.