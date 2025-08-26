Первый заместитель руководителя администрации президента РФ отметил, что постоянно расширяется география проекта

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters стал уникальным творческим проектом, который меняет культурное пространство России. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета чемпионата Сергей Кириенко.

В Музее Победы на Поклонной горе проходит торжественная встреча финалистов и организаторов чемпионата. В мероприятии принимают участие 200 финалистов, эксперты, а также члены Ассоциации ArtMasters, наблюдательного совета и оргкомитета чемпионата.

"ArtMasters стал уникальным и прекрасным творческим и культурным проектом, который вносит колоссальный вклад и меняет все культурное пространство нашей страны. Поэтому мне даже трудно представить, каких новых успехов вы добьетесь, какие стены вы еще сломаете, но я уверен, что нет таких стен, которые смогут остановить ваше творчество, ваш талант и помешать вашим идеям", - сказал Кириенко, обратившись к финалистам.

Он отметил, что постоянно расширяется география проекта. "Постоянно добавляются компетенции, расширяется география - 51 страна была, в этот раз все большее количество заявок, всего, по-моему, уже 118 стран, которые участвуют в ArtMasters", - подчеркнул он.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ рассказал, что организаторы, запуская проект, думали о том, чтобы дать возможность талантливым творческим людям, которых относят к цеху бэкстейдж-профессий, "тоже получить свою минуту славы, получить своего зрителя и получить свое признание". "И вот, собственно, в этом была вся идея. Это, конечно, получилось <...>. Участники и победители ArtMasters не просто помогают в реализации других проектов - они сами создают проекты с нуля", - подчеркнул Кириенко.

ArtMasters - масштабные соревнования для специалистов в сфере backstage и цифрового искусства, которые реализуют самые крупные креативные проекты под руководством ведущих экспертов. Проект дает возможность молодым талантам раскрыть свой потенциал, повысить профессиональное мастерство, представить свои проекты и получить финансирование, а также найти работу мечты.