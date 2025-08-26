МИД Украины осудил участие режиссера в сессии "Легенды мирового кинематографа" в рамках Московской международной недели кино

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Киевский "Молодой театр" отменил спектакль по пьесе американского режиссера Вуди Аллена после его участия в Московской международной неделе кино.

На странице театра в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщается, что приостановлен показ спектакля "Риверсайд драйв".

Ранее спектакли по сценариям режиссера отменили Черновицкий музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской и Львовский Национальный театр им. М. Заньковецкой.

Аллен 24 августа в режиме онлайн принял участие в сессии "Легенды мирового кинематографа" в рамках Московской международной недели кино. МИД Украины осудил участие режиссера в мероприятии, уже вечером режиссера внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Вуди Аллен (при рождении - Аллан Стюарт Конигсберг) - американский кинорежиссер, актер-комик, сценарист, джазовый кларнетист, четырехкратный обладатель премии "Оскар", писатель, автор многочисленных рассказов и пьес.