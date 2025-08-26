По данным Союза православных журналистов, в транспортном средстве остались паломники вместе с детьми, которые возвращались домой с крестного хода

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали водителя автобуса с паломниками возле Почаевской лавры в Тернопольской области. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

По его данным, в автобусе остались паломники вместе с детьми, которые возвращались домой с крестного хода.

Это не первый раз, когда военкомы останавливают рейсовые автобусы или автобусы международных перевозок. Неоднократно сотрудники ТЦК на пограничных КПП останавливали и забирали в военкоматы, а затем отправляли в военные части водителей, перевозивших грузы из стран ЕС на Украину. Представители отрасли требовали предоставить им право на бронирование от мобилизации, как сотрудникам критически важных предприятий, отмечая, что в противном случае страну может ждать транспортный коллапс.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки личного состава в ВСУ ТЦК регулярно активизируют рейды по общественным местам.