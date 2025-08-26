В ходе общения с участниками Дарья Черняховская рассказала про способы продвижения контента в социальных сетях, а также о необходимости проверять источники информации при создании материала

КАЛУГА, 26 августа. /ТАСС/. Руководитель редакции "ТАСС Дети" Дарья Черняховская провела мастер-класс "Есть контакт!" на площадке финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в Калуге, передает корреспондент ТАСС.

"Форум встретил комфортом и дружелюбием. Аудитория была очень активной, восхищала скоростью реакции и своими знаниями. После мастер-класса ко мне подходили участники за советами, как сделать свой блог качественным и увеличить охват аудитории; благодарили за общение, подчеркивая, что оно было для них полезным", - сообщила ТАСС Черняховская.

В ходе общения с участниками мастер-класса она рассказала про способы продвижения контента в социальных сетях, а также о необходимости проверять источники информации при создании материала. Мастер-класс прошел в формате интерактива, Черняховская на примерах разобрала особенности работы с соцсетями.

Также Дарья рассказала про возможность для молодой аудитории попробовать себя в медиасфере и усовершенствовать свои навыки. В рамках нового юношеского медиа ТАСС ("НЬЮМ ТАСС"), которым руководит Черняховская, проходит 3-й всероссийский конкурс для школьников, победители которого становятся юнкорами ТАСС.

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Калуге 25-30 августа. В нем принимают участие более 230 человек, они состязаются по 22 компетенциям, в том числе таким, как "Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов", "Нейросети и большие данные", "Предпринимательство", "Промышленный дизайн", "Сварочные технологии".

Чемпионат проводится по федеральному проекту "Профессионалитет", а также входит в национальный проект "Молодежь и дети".