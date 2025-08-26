Украина введет множественное гражданство сначала с США, ФРГ и Польшей

Закон предусматривает, что граждане стран, входящих в список, смогут получать украинское гражданство в упрощенном порядке

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Первыми странами, с которыми Украина разрешит множественное гражданство, будут Германия, Польша, Чехия, США и Канада. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

В июле он подписал закон о легализации множественного гражданства и поручил начать подготовку списка стран, с которыми оно будет разрешено. "Сегодня встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев. <...> Общались и о множественном гражданстве. Закон принят, в ближайшее время правительство примет необходимые нормативные акты, и первыми странами, где применят нормы, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада", - написал Зеленский.

Закон предусматривает, что граждане стран, входящих в список, смогут получать украинское гражданство в упрощенном порядке. Правительство Украины будет формировать данный перечень с учетом того, является ли государство членом ЕС и ввело ли оно санкции против РФ. В свою очередь украинцы смогут легально иметь множественное гражданство, если получат гражданство стран из этого списка. Ранее при получении гражданства другой страны украинцы были обязаны выйти из гражданства Украины.

В законе прописана невозможность множественного гражданства с Россией и "странами, не признающими территориальную целостность Украины".

Власти Украины утверждают, что цель инициативы - актуализация положений законодательства в том, что касается оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины. Это коснется как проживающих за границей украинцев, так и воюющих в составе украинских вооруженных формирований иностранцев и членов их семей - такие наемники смогут претендовать на гражданство уже после года службы по контракту в ВСУ во время военного положения. Несколько местных экспертов отмечают, что закон чреват злоупотреблениями ввиду заложенного в нем механизма лишения украинского гражданства, который из-за слишком размытых формулировок может быть использован против политических оппонентов.