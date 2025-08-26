В семи из них работы уже завершили

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт 12 больниц проведут в этом году в Республике Мордовия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Артем Здунов по итогам встречи с первым заместителем министра здравоохранения России Виктором Фисенко.

"С первым заместителем министра здравоохранения России Виктором Фисенко обсудили планы по модернизации первичного звена здравоохранения на 2026-2030 годы. В этом году капитально ремонтируем 12 больниц и поликлиник, в семи из них работы уже завершены", - сообщил Здунов.

По словам главы республики, за последние четыре года в инфраструктуру здравоохранения Мордовии с учетом федеральной поддержки вложено более 2 млрд рублей. В частности, построено здание детской поликлиники, проведен капремонт зданий 11 медучреждений, а также закуплено высокотехнологичное медоборудование и автомобили.