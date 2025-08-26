Защита рассчитывает 27 августа добиться освобождения Касаткина из тюрьмы

Российского баскетболиста задержали в парижском аэропорту по запросу США, которые подозревают его в участии в деятельности хакерской сети

ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Адвокат российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции по запросу США, Фредерик Бело рассчитывает добиться освобождения подзащитного из тюрьмы на время рассмотрения запроса об экстрадиции. Об этом Бело сообщил ТАСС.

"Завтра будет рассматриваться наш второй запрос об освобождении на время осуществления процедуры", - сказал он. Как подтвердил Бело, защита рассчитывает, что суд одобрит изменение меры пресечения с тюремного заключения на домашний арест под судебным контролем.

Адвокат напомнил, что 25 августа прокуратура уведомила его о получении от американцев официального запроса на экстрадицию, однако пока ознакомиться с документами не удалось. "Теперь мы ждем, когда нас вызовут и официально уведомят, чтобы мы могли получить доступ к содержанию этого запроса", - пояснил Бело.

Касаткин был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня по запросу США, которые подозревают его в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений. Следственная палата при парижском суде, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное Бело, постановила заключить спортсмена под стражу, несмотря на такие гарантии, как обеспечение проживания во Франции и залог.