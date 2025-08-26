РФ вывезет из Киргизии спасателей, пострадавших при попытке эвакуации Наговициной

В данный момент россияне находятся в одной из больниц города Каракола

БИШКЕК, 26 августа. /ТАСС/. Двоих российских спасателей, которые пострадали во время жесткой посадки вертолета при неудачной попытке эвакуировать альпинистку Наталью Наговицину с пика Победы 16 августа, планируют переводить из Киргизии в РФ. Как сообщили ТАСС в российском посольстве в республике, данный вопрос активно прорабатывается.

"Вопрос перевода двоих спасателей из Киргизии в Россию находится в стадии активной проработки. Их жизни вне опасности, но им нужна квалифицированная медицинская помощь", - рассказал представитель посольства.

Накануне начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков сообщил ТАСС, что спасатели в Киргизии прекратили поиски Наговициной. По его словам, шансы на выживание россиянки в условиях высокогорья практически отсутствуют, но ее не могут объявить погибшей. В понедельник сотрудники МЧС Киргизии не смогли направить дрон для оценки состояния Наговициной из-за плохой погоды.

Первая попытка спасти Наговицину была предпринята 16 августа, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться. Группа не смогла продолжить движение из-за крайне сложных погодных условий и проблем со спиной у ее руководителя. По информации Грекова, именно этот человек получил травму при жесткой посадке вертолета.