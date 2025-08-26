На его должность назначили Лейлу Зотову

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замруководителя Росмолодежи Павла Абрамова по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Другим документом на этот пост назначена Лейла Зотова, которая ранее была советником главы ведомства, а до этого занимала должность замминистра образования и науки ЛНР. "Назначить Зотову Лейлу Руслановну заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи", - указано в распоряжении.

Абрамов занимал пост замруководителя Росмолодежи с мая 2020 года.