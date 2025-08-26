Глава ДНР Денис Пушилин стал почетным гражданином Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поблагодарил Дениса Пушилина за внимание и высокую оценку усилий

ГРОЗНЫЙ, 26 августа. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин получил звание "Почетный гражданин Чеченской Республики". Об этом сообщил руководитель ЧР Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Он [Денис Пушилин] удостоен высокого звания "Почетный гражданин Чеченской Республики". Сенатору РФ Александру Волошину и советнику главы ДНР Якову Хачаняну вручены медали "За заслуги перед Чеченской Республикой", - написал Кадыров по итогам поездки депутата Госдумы Адама Делимханова и делегации Чечни в ДНР.

Глава Чечни отметил, что отношения между Чеченской Республикой и Донецкой Народной Республикой будут и дальше крепнуть и развиваться.

Ранее Пушилин поблагодарил Чечню за всестороннюю поддержку, помощь в освобождении Донбасса в ходе СВО и наградил 19 военнослужащих и государственных деятелей ЧР, в том числе были присвоены звания Героя ДНР. "Выражаю искреннюю благодарность Денису Пушилину за внимание и высокую оценку наших усилий", - отметил Кадыров.