В Псковской области на оснащение восьми школ направили более 66 млн рублей

В этих образовательных учреждениях ранее проводили ремонт

ПСКОВ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" направили более 66 млн рублей на оснащение восьми школ, в которых проводился капитальный ремонт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

"На оснащение восьми школ региона, в которых в этом году проводим капитальный ремонт, направили более 66 млн рублей в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". На эти средства по заявкам образовательных организаций уже приобрели новую мебель, компьютерную и мультимедийную технику, кухонное оборудование и спортивный инвентарь", - сказано в сообщении.

Губернатор добавил, что благодаря нацпроекту к началу учебного года 149 школ обеспечили комплектами для кабинетов технологии, а также основ безопасности и защиты Родины на общую сумму 25,5 млн рублей.

"Необходимые действия в условиях ЧС - например, проведение сердечно-легочной реанимации - ребята смогут отрабатывать с помощью специальных тренажеров. Для наглядности обучения в образовательном процессе могут быть использованы макеты оружия и средства защиты", - добавил губернатор.