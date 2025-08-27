Постановления вступают в силу с 1 сентября 2025 года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Грузоперевозчики должны будут в течение часа информировать ФСБ или МВД об обнаружении в грузе запрещенных предметов или веществ. Соответствующие правила утверждены правительством, с документами ознакомился ТАСС.

Передача груза правоохранительным органам должна будет проходить в специальных закрытых помещениях, а перевозчикам запрещается разглашать информацию об этом посторонним лицам. Постановления вступают в силу с 1 сентября 2025 года.

"Необходимость издания правил обусловлена возрастанием числа грузоотправлений, содержащих наркотические средства, оружие, боеприпасы, драгоценные металлы и камни, контрафактную продукцию, а также товары двойного назначения", - отмечается в пояснительной записке.

По новым правилам, при обнаружении запрещенных предметов или веществ перевозчик должен проинформировать территориальные органы ФСБ или МВД, позвонив по телефону не позднее чем через час с момента выявления. В разговоре он должен назвать свои данные, информацию о запрещенных предметах и веществах (вид, количество), адрес, дату и время, а также информацию о клиенте, который заказал грузоперевозку.

Передача подозрительных предметов, согласно документу, должна производиться в помещениях, которые обеспечивают конфиденциальность, защищают от несанкционированной аудио- и видеозаписи, а также ограничивают доступ посторонних лиц. Если у экспедитора нет такого помещения, место передачи согласовывается с ведомством.

При этом, как сказано в постановлении, "разглашение экспедитором иным лицам информации о передаче груза, в том числе о дате, месте, времени передачи груза и должностном лице уполномоченного органа, который принимает груз, не допускается".