В России усложнили получение разрешения на импорт "шпионских" гаджетов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Власти РФ уточнили правила импорта или экспорта "шпионских" устройств - технических средств для негласного получения информации. Соответствующие изменения внесены постановлением правительства, с которым ознакомился ТАСС.

К техническим средствам для негласного получения информации относятся в том числе видеокамеры и микрофоны, встроенные в бытовые предметы (авторучки, игрушки и так далее), другие аксессуары для скрытой записи звука или перехвата сигналов, скрытые GPS-трекеры и другие "шпионские" гаджеты. За нарушения при обороте таких средств предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Теперь для получения разрешения на ввоз (вывоз) подобных устройств юридическому лицу нужно будет отправить в ФСБ, помимо технической документации и образцов (по требованию), и другие документы: копию внешнеторгового договора или другого аналогичного документа, копию договора, подтверждающего намерения конечного потребителя "шпионских" гаджетов, копию заключения научно-технической экспертизы, а также лицензию на осуществление деятельности в области оборота технических средств для негласного получения информации.

Без этих документов ведомство имеет право отказать в выдаче разрешения. Кроме того, согласно постановлению, срок для принятия ведомством решения увеличен с 10 до 30 суток.

Отчет компаний о фактическом ввозе или вывозе таких гаджетов должен будет предоставляться в ФСБ ежегодно.