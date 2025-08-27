На зеленых территориях Москвы отмечают увеличение числа зайцев

Животных можно встретить в Строгино, Братеево, в ТиНАО, Лосином острове

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Зайцы стали чаще встречаться в зеленых зонах Москвы. Горожанам при виде зайца не следует пугать животное, сообщил ТАСС начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

"Специалисты действительно отмечают, что на зеленых территориях Москвы зайцы стали встречаться чаще. Если, гуляя на зеленых территориях, вам посчастливилось увидеть зайца, не пугайте его, не пытайтесь подкормить, а если с вами собака - держите ее на поводке", - сказал Бурмистров.

Он уточнил, что в Москве обитают заяц-беляк и заяц-русак. Их можно встретить в Строгино, Братеево, в ТиНАО, Лосином острове и на других территориях. Зайчата, рожденные в 2025 году, подросли, чувствуют себя уверенно, примерно через месяц начнут готовиться к зиме.

"Мы ожидаем уточнения их численности. Объективная картина по популяциям будет более наглядна зимой, именно тогда по следам специалисты оценивают численность", - заключил Бурмистров.