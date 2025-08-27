По данным Общественной палаты, 71% учащихся 4-5-х классов и 80% их родителей уверены, что на домашнее задание должно уходить не более 1-2 часов в день

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Количество контрольных работ и домашних заданий в школах надо ограничивать, чтобы в том числе освободить родителей от учебных занятий с детьми. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"За такое ограничение выступают не только дети, но и родители. При этом мнение детей и родителей по объему домашнего задания почти совпадают", - сказал Рыбальченко.

Он отметил, что, по опросам ОП, в которых принимали участие 10 тыс. человек в 85 регионах страны, примерно половина родителей и детей считают, что во 2-3-х классах выполнение домашнего задания должно занимать не более одного часа в день, четверть опрошенных - не более двух часов в день, а 17% родителей и 24% детей считают, что домашних заданий в начальной школе вообще быть не должно.

71% учащихся 4-5-х классов и 80% их родителей уверены, что на домашнее задание должно уходить не более 1-2 часов в день. 61% учеников 6-8-х классов и 70% их родителей за то, чтобы домашние задания занимали не более 2-3 часов. За домашнюю подготовку не более 3 часов в день высказались 31% родителей и 27% старшеклассников (9-11-е классы).

13-15% учащихся средних и старших классов считают, что домашних заданий быть не должно. Среди родителей таких - 7-10%. "Считаю, что такие исследования должны проводиться регулярно. Они позволят лучше понимать детей и родителей, да и учителей тоже", - сказал Рыбальченко.

Он также отметил, что в школы необходимо вернуть принцип построения образовательного процесса преимущественно на самостоятельном освоении учащимися материала. "Так было в советское время, и с этом был смысл - дать возможность детям из семей с разным уровнем образования родителей получить максимум знаний, а родителей освободить от домашнего труда, связанного с обучением. Если мы хотим поддерживать рождаемость и многодетность, нужно освободить родителей и бабушек с дедушками от совместного учебного процесса с детьми, повысить самоорганизацию учебного процесса", - сказал Рыбальченко.