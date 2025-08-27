Музей космонавтики к 1 сентября проведет Неделю космических знаний

В программе мероприятия интерактивный квест, лекция о самых интересных космических экспериментах, тематические экскурсии и многое другое

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Специальная программа мероприятий о космосе для школьников - Неделя космических знаний - пройдет ко Дню знаний с 1 по 7 сентября в Музее космонавтики в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"В программе множество разноформатных мероприятий: интерактивный квест "Как стать космонавтом?", лекция о самых интересных космических экспериментах, тематические экскурсии и многое другое", - рассказали в пресс-службе.

Так, на протяжении всей недели в постоянной экспозиции музея пройдет квест "Как стать космонавтом?", который позволит погрузиться в историю освоения внеземного пространства, даст возможность разгадать космические загадки. 1 сентября кандидат технических наук, популяризатор космонавтики Алексей Синицын представит лекцию "Почему летают спутники и не падают нам на голову?". Он поделится опытом по работе с различными спутниками и космической техникой. А 3 сентября популяризатор космонавтики Илья Овчинников расскажет гостям о самых интересных космических экспериментах.

Кроме того, до 7 сентября в учреждении будет открыт выставочный проект "Пропагандируя космос. Проект "Мечта", посвященный фантазиям советских людей о космическом будущем землян. Выставка основана на серии графических работ Геннадия Викторовича Корягина (1958) "Освоение космоса". Фантастические пейзажи сопровождают в экспозиции комментарии экспертов - популяризаторов космонавтики разных поколений.