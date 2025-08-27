В Красноярске открылся первый театральный форум, организованный СТД России

Мероприятие продлится до 29 августа

КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. Сибирский театральный форум, организованный Союзом театральных деятелей России (СТД) открылся в Красноярске. В мероприятиях форума участвует около 150 представителей сибирских театров, министерств культуры, вузов, передает корреспондент ТАСС.

По словам народного артиста России, председателя СТД Владимира Машкова, форум в Красноярске дает старт большой работе по написанию Концепции развития театра в России на период до 2035 года. "Очень важно, чтобы в этом деле приняло участие все театральное сообщество России, - ни один регион, ни один театр не должны остаться в стороне. Важно, что пишут эту концепцию люди, которые знают, что такое театр, любят его, разбираются в нем, мечтают, готовят следующее поколение. <…> Кроме того, именно с форума в Красноярске начнется реализация всего плана мероприятий, посвященных 150-летию Союза театральных деятелей России, которое будет отмечаться в следующем году", - сообщил Машков.

Форум продлится до 29 августа. Он организован Союзом театральных деятелей России при поддержке Министерства культуры РФ.

Союз театральных деятелей России - общероссийская общественная организация, объединяющая представителей театральных профессий. Ее задачей - развитие театрального искусства в стране, оказание помощи и поддержки деятелям российской сцены.