Спецпосланник президента США также выразил надежду, что к концу 2025 году усилиями американской дипломатии будут урегулированы конфликты на Ближнем Востоке и Украине

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф назвал американского лидера Дональда Трампа лучшим кандидатом на получение Нобелевской премии мира за всю историю ее существования.

"Я желаю только одного - чтобы Нобелевский комитет начал действовать и понял, что вы - лучший кандидат за все время существования премии", - сказал он, обращаясь к Трампу на заседании президентского кабинета. Видео с его заявлением опубликовала телекомпания PBS.

Также Уиткофф утверждал, что благодаря усилиям команды Трампа США выступают посредником в конфликтах по всему миру. В частности, по его словам, идут переговоры о подписании рядом стран Авраамовых соглашений - мирных договоренностей между Израилем и государствами мусульманского мира. Спецпосланник президента США также выразил надежду на то, что к концу 2025 году усилиями американской дипломатии будут урегулированы конфликты на Ближнем Востоке и Украине.

Кандидатура Трампа ранее неоднократно выдвигалась на получение Нобелевской премии мира, в том числе за помощь в подписании Авраамовых соглашений. 13 августа Белый дом опубликовал имена представителей руководства семи стран (Армении, Азербайджана, Габона, Израиля, Камбоджи, Руанды и Пакистана), поддержавших выдвижение Трампа. Армения и Азербайджан рекомендовали его кандидатуру за усилия по заключению мирного соглашения между двумя странами, Израиль - за роль в достижение мира на Ближнем Востоке, Пакистан - за посредничество в урегулировании конфликта с Индией. Как сообщала телекомпания NBC, сам Трамп очень хочет получить эту премию, но не думает, что ему это удастся.