В нем можно будет забронировать туры на Камчатку, а также получить туристический паспорт

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "МФЦ путешественника" будет открыт в павильоне Камчатского края на выставке "Улица Дальнего Востока". Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председателя Организационного комитета ВЭФ Юрия Трутнева.

"Гостей павильона встретит входная зона "МФЦ путешественника". Здесь можно будет получить консультации о национальном туристическом маршруте "Здесь начинается Россия" и забронировать туры на Камчатку, а также получить туристический паспорт (паспорт путешественника - прим. ТАСС), представляющий программу лояльности для туристов", - говорится в сообщении.

Общая концепция павильона будет посвящена взаимосвязи человека с природой. "Основная часть стенда будет представлена тремя главными зонами: "Воля человека", "Мощь океана" и "Энергия вулкана". Наш павильон - это живое отражение Камчатки. Это уникальная земля, где воля человека, мощь океана и энергия вулканов формируют историю освоения и развития нашего края. Эта история неразрывно связана с несгибаемым духом и подвигами камчатцев. <…> Отдельно будет представлен музей Курильской десантной операции, значение которой для Камчатки невозможно переоценить", - отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По словам Трутнева, в этом году в экспозиции стенда уделяется внимание 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и помощи в проведении специальной военной операции. "В этом году мы сделали упор на важной для всего нашего народа дате - 80-летии Великой Победы и о том, как сейчас дальневосточные регионы помогают в проведении специальной военной операции - о вкладе военнослужащих, добровольцев, волонтеров и тех, кто работает для того, чтобы приблизить нашу общую победу", - сказал вице-премьер.

Кроме этого, в павильоне Камчатского края будут представлены зона, посвященная Камчатской традиционной гонке на собачьих упряжках "Берингия" - история гонки, описание маршрутов, записанные интервью каюров, и зона, посвященная особо охраняемым природным территориям.

X Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка "Улица Дальнего Востока" будет доступна для участников форума, 7-9 сентября она откроется для всех желающих.