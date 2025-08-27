Региональные институты гражданского общества серьезно подготовились к мониторингу процесса голосования, сообщил председатель ассоциации НОМ Александр Брод

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Временная рабочая группа по мониторингу избирательных прав граждан Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (МРГ СПЧ) планирует работать в 12 регионах на осенних выборах 2025 года. Об этом сообщает ассоциация Независимый общественный мониторинг (НОМ).

"В дни голосования представители МРГ СПЧ планируют вести мониторинг в Воронежской, Оренбургской, Брянской, Ростовской, Свердловской, Белгородской, Новосибирской, Иркутской, Московской областях, Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Татарстан", - говорится в сообщении по итогам заседания временной рабочей группы.

Как сообщил глава МРГ, ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов, на заседании обсудили порядок работы в регионах в дни голосования, включая взаимодействие с региональными общественными штабами, избирательными комиссиями, а также штабами кандидатов. "Наша главная цель - проверить, соблюдаются ли права всех участников выборов, и не нарушен ли закон", - приводит НОМ слова Точенова. По его словам, отдельное внимание члены МРГ СПЧ будут уделять оценке условий для голосования, обеспечению безопасности и разрешению конфликтов.

Член МРГ Совета, председатель ассоциации НОМ Александр Брод отметил, что институты гражданского общества в регионах серьезно подготовились к мониторингу процесса голосования. "Видим большую заинтересованность общественников, рост профессионализма, новые формы работы и усиленное погружение в тематику", - отметил он.

Также Брод обратил внимание на возможные риски, с которыми могут столкнуться участники общественного мониторинга. "Это и возможная незаконная агитация, и попытки наблюдателей от некоторых политических партий вмешаться в избирательный процесс, в работу избирательных комиссий, провоцировать конфликтные ситуации и дискредитировать ДЭГ", - предупредил член СПЧ. Брод считает, что мониторинговая группа Совета станет "дополнительным дисциплинирующим фактором для всех участников выборов".

В единый день голосования 14 сентября в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. В 20 регионах пройдут прямые выборы губернаторов, а в 11 субъектах изберут депутатов заксобраний. Планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.