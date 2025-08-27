РФ впервые запустит проект образовательных программ с колледжами стран Африки

Приоритетными направлениями подготовки определены аграрный сектор, сельское хозяйство, строительная отрасль, а также естественно-научные и технические специальности, отметили в НГУ

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Первый проект совместных образовательных программ между Россией и странами Западной Африки на уровне среднего специального образования стартует осенью 2025 года. На первом этапе в проекте участвуют колледжи и вузы Новосибирской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного университета.

"Осенью 2025 года стартует первый проект совместных образовательных программ между Россией и странами Западной Африки на уровне среднего специального образования. Приоритетными направлениями подготовки определены аграрный сектор, сельское хозяйство, строительная отрасль, а также естественно-научные и технические специальности", - сообщили в вузе.

В пилотном проекте участвуют колледжи и три вуза Новосибирской области: Новосибирский государственный университет (НГУ), Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) и Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ), каждый из которых курирует свое направление. Координатором проекта выступает Центр народной дипломатии.

Об этапах реализации проекта

Проект включает несколько этапов. Для сближения образовательных программ российских и африканских колледжей на первом этапе будет организована переподготовка преподавателей колледжей. Первая программа по аграрному направлению стартует уже осенью 2025 года и предусматривает обучение преподавателей африканских учебных заведений СПО на базе новосибирских вузов сроком от нескольких месяцев до года.

"Мы начинаем совмещать в рамках одного проекта учреждения среднего профессионального и высшего образования. Мы начнем с переподготовки преподавателей ступени среднего образования в Буркина-Фасо, это ключевая страна-партнер для нас, пилотная площадка для апробирования новых проектов. Партнерами с российской стороны выступают колледжи и вузы Новосибирской области. В дальнейшем планируется тиражировать успешный опыт и на другие регионы России", - прокомментировала Наталия Красовская, директор Центра народной дипломатии.

На следующем этапе запланирована организация подготовительных факультетов российских вузов в образовательных учреждениях СПО африканских стран. По окончании обучения студенты колледжей, уже освоив профессию, смогут выбрать одну из двух траекторий: начать работу по специальности в своей стране или продолжить обучение в профильном вузе России.

"Особенность проекта в том, что создается совместная российско-африканская образовательная программа СПО. В дальнейшем ее выпускники получают возможность поступить в высшее учебное заведение по ускоренной программе и завершить бакалавриат за три года вместо четырех. Таким образом, за шесть лет обучения - СПО плюс вуз - студенты получают полноценный диплом бакалавра. Для НГУ это дополнительный инструмент для привлечения иностранных студентов", - сказал Евгений Сагайдак, начальник управления экспорта образования НГУ.

О форуме

XII Международный форум технологического развития "Технопром-2025" проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Ключевая тема в этом году - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.