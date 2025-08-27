Единение общества во имя Великой Победы всегда давало мощный стимул для национального развития, подъема патриотизма и стремления к новым вершинам в науке и производстве, отметил секретарь генсовета "Единой России"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пример тружеников тыла времен Великой Отечественной войны особенно актуален для современной России и должен служить источником вдохновения для новых поколений. Об этом заявил секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев.

"В тылу ученые, инженеры и рабочие совершали настоящие подвиги. Не надо забывать и про работников агропромышленного комплекса, которые в сложнейших условиях решали задачи, поставленные в военное время. Сегодня мы вновь убеждаемся, как важна работа в тылу для достижения победы", - отметил политик, выступая на церемонии гашения марок, посвященных городам трудовой доблести.

По словам Якушева, подлинное единение общества во имя Великой Победы всегда давало мощный стимул для национального развития, подъема патриотизма и стремления к новым вершинам в науке и производстве. "Этот уникальный исторический опыт - часть нашей национальной идентичности и культурного кода. Надо делать все, чтобы он вдохновлял новые поколения наших сограждан на великие достижения во имя Родины", - подчеркнул он.

Якушев напомнил, что уже более пяти лет "Единая Россия" активно участвует в реализации инициативы президента РФ Владимира Путина о присвоении городам почетного звания. По его словам, за это время в 44 из 70 городов трудовой доблести установлены памятные стелы.

Важной частью этой патриотической работы стал и выпуск почтовых марок при поддержке "Почты России". В этот раз в центрисполкоме партии прошло гашение шести новых марок, посвященных Казани, Магнитогорску, Перми, Пензе, Томску и Тюмени. "Это событие - дань уважения и благодарности людям, которые в годы Великой Отечественной войны ковали победу в тылу. Каждый из этих городов внес свой вклад в достижение Победы", - заявил Якушев.

Глава центрисполкома партии Александр Сидякин добавил, что каждая почтовая марка серии "Город трудовой доблести" изображает памятник труженикам тыла, установленный в конкретном городе. До сегодняшнего дня при поддержке "Единой России" в обращение вышли марки, посвященные Екатеринбургу, Новосибирску, Самаре, Челябинску, Ижевску, Магадану, Омску, Саратову, Уфе, Ярославлю, Иванову, Иркутску, Красноярску, Луганску, Нижнему Новгороду, Якутску, Вологде, Дзержинску, Костроме, Подольску, Улан-Удэ и Чите.