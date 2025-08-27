Сумма штрафа составила 45 тыс. рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы оштрафовал актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) на 45 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Троянова Яна Александровна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (отсутствие маркировки иноагента на материалах, распространяемых в интернете). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей", - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении актрисы Трояновой о разжигании ненависти, по решению суда она заочно арестована. По версии СК, актриса в одном из интервью сделала публичное заявление, "содержащее высказывания, выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских". Максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на шесть лет.

Минюст РФ включил Троянову в реестр иноагентов в ноябре 2023 года, позже она пыталась оспорить это решение через суд, но ей было отказано. По данным ведомства, актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами".

9 июля Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.

Троянова - актриса театра и кино. Известна по фильмам "Страна Оз", "Кококо" и сериалу "Ольга".