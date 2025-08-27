Гвардейцы участвовали в инициативе вместе с сотрудниками окружного управления по чрезвычайным ситуациям и работниками Службы национальных парков США

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Подразделения Национальной гвардии США, переброшенные в Вашингтон для борьбы с преступностью, приняли участие в уборке мусора недалеко от Белого дома. Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии в округе Колумбия.

"Участники целевой группы по благоустройству убрали территорию у водоема "Приливной бассейн" возле Мемориала Мартина Лютера Кинга в рамках программы "Безопасный и благоустроенный Вашингтон", - сказано в сообщении столичной Нацгвардии в X.

Гвардейцы участвовали в инициативе вместе с сотрудниками окружного управления по чрезвычайным ситуациям и работниками Службы национальных парков США. По данным телеканала Fox5, гвардейцы также убрали парковую зону Национальной аллеи и Лафайет-сквера, расположенного напротив Белого дома. Источник в Нацгвардии сообщил телеканалу, что всего в уборке участвовало порядка 110 бойцов. В целом миссия переброшенных в столицу военнослужащих предусматривает более 40 задач, в том числе в сфере благоустройства города.

11 августа президент США Дональд Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу для борьбы с преступностью. Глава государства также перевел полицию города под управление федерального правительства и допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены вооруженные силы. За неделю, прошедшую после объявления Трампом о развертывании подразделений Нацгвардии в Вашингтоне, в столице арестовали около 300 человек.