Соло-туристы в основном выбирают поездки по России

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские туристы стали на 27% чаще путешествовать в одиночку в августе по сравнению с началом 2025 года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Яндекс путешествия", с которыми ознакомился ТАСС.

"Количество соло-путешественников выросло на 27% - об этом говорят данные по бронированиям отелей и апартаментов с начала года", - рассказали эксперты.

По данным сервиса, соло-туристы в основном выбирают поездки по России: в Москве и Московской области останавливаются 25% путешествующих в одиночку, в Санкт-Петербурге - 14%, в Краснодарском крае - 12%, в Республике Татарстан - 3%, Нижегородской и Ростовской областях - по 2%. В топ-5 востребованных зарубежных направлений вошли Белоруссия, Турция, Франция, Италия и Испания.

Согласно исследованию, чаще всего соло-путешественники едут в путешествие на выходные - на два дня. При этом для более длительных одиночных путешествий у туристов востребованы "оздоровительные" направления - Кисловодск, Ессентуки, в которых туристы останавливались в среднем на четыре дня.

Активнее других путешествия в одиночку совершают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.