Ремонтные работы проводились круглосуточно, включая выходные дни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Комплексный ремонт Невского проспекта в Санкт-Петербурге завершился. Движение транспорта по центральной городской магистрали утром 27 августа торжественно запустил губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ТАСС.

"Конечно, хотел бы поблагодарить жителей нашего города за то терпение и понимание, с которым они отнеслись. [Ремонт] создает определенные неудобства, но это необходимые работы. Но самое главное - мы старались это сделать к 1 сентября, чтобы <…> Невский проспект был нарядным и хорошо отремонтирован. Это нам удалось, - сказал журналистам Беглов. - Я сейчас даю команду об открытии сквозного движения по Невскому проспекту".

Как ранее указывал глава города, перед дорожниками была поставлена задача привести Невский проспект в порядок в сжатые сроки и с максимальным качеством. Специалисты вели работы круглосуточно, включая выходные дни. "Трудились здесь 275 человек и [привлекалось] 150 единиц техники ежедневно", - доложил губернатору врио председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) Евгений Варов.

Ремонт на Невском проспекте осуществлялся поэтапно с 13 августа. В качестве верхнего слоя уложен износостойкий эластичный щебеночно-мастичный асфальтобетон. В местах повышенной нагрузки на проезжую часть, а также на остановках общественного транспорта дорожная конструкция усилена стальной сеткой. Специалисты в том числе обновили дорожное покрытие на Казанском мосту через канал Грибоедова, Аничковом мосту через реку Фонтанку и на Зеленом мосту через Мойку. "Минимум семь лет прослужит покрытие. Рассчитываем на такой срок. Это долгий, хороший срок для покрытия Невского проспекта", - сказал Варов.

"Дальше у нас планы - это Старо-Невский проспект - от площади Восстания до площади Александра Невского. И, конечно, нужен ремонт тротуаров. <…> Проектирование уже идет. В следующем году начнем ремонтировать", - добавил Беглов. Конкретные сроки ремонта Старо-Невского проспекта будут определены после согласований с Центром транспортного планирования, пояснил врио председателя КРТИ.

Предыдущий комплексный ремонт главной улицы города с перекрытием движения проводился семь лет назад, в августе 2018 года.

В новость была внесена правка (12:26 мск) - передается с исправлением в третьем абзаце в связи с уточнением данных спикером, верно - 275 человек и 150 единиц техники.