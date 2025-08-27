Минстрой обновил правила эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения

Документ направлен на оптимизацию расходов и сокращение потери воды

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минстрой России актуализировал базовый свод правил по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Документ направлен на оптимизацию расходов и сокращение потери воды, говорится в сообщении министерства.

"Минстрой России актуализировал базовый свод правил по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Изменения "Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения" направлены на развитие и внедрение инновационных технологий в сфере ЖКХ, повышение надежности и энергоэффективности коммунальных систем, а также продление жизненного цикла оборудования и трубопроводов", - отмечается в сообщении.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Алексея Ересько, актуализация требований учитывает возрастание уровня автоматизации и цифровизации процессов, внедрение новых технологий при ремонте и обслуживании, а также развитие методов оценки стоимости жизненного цикла трубопроводов. "Обновление нормативной базы способствует реализации верхнеуровневой цели по улучшению качества коммунальных услуг для жителей России, обозначенной президентом РФ", - приводятся в сообщении слова Ересько.

Документ утвержден приказом Минстроя России и вступает в силу с сентября 2025 года. Его применение будет способствовать оптимизации расходов, сокращению потерь водных ресурсов, уменьшению материального и экологического ущерба, а также созданию современной цифровой инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

"Актуализированный документ включает расширенные требования к автоматизации и диспетчеризации сетей, внедрение цифровых моделей для управления и контроля эксплуатации, учет применения новых материалов, а также уточнение норм эксплуатации и технологического контроля локальных очистных сооружений", - отметил директор ФАУ "ФЦС" Андрей Копытин.