Заявки принимаются до 28 августа

ИРКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Конкурс на разработку предпроектных предложений по строительству нового аэропорта Иркутска объявили в Приангарье. Заказчиком работ является АО "Международный аэропорт Иркутск", говорится в документации, опубликованной в Единой информационной системе в сфере закупок.

Действующий аэропорт Иркутска находится в черте города и является областной собственностью. По итогам 2024 года пассажиропоток аэропорта достиг рекордных 3,957 млн человек, что на 4% больше, чем годом ранее.

Предмет закупки - выполнение работ по разработке предпроектных предложений по объекту "Строительство аэропорта "Иркутск-Новый "Ключевая", - говорится в документации. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет - 29 млн рублей. Заявки будут приниматься до 28 августа. Рассмотрение заявок пройдет 29 августа. Победитель конкурса должен будет выполнить работы в течение не более 180 календарных дней со дня подписания контракта.

Ранее в феврале Росавиация и госкорпорация "Ростех" согласовали место строительства нового аэропорта в Иркутске. Им стала падь "Ключевая". Как пояснили журналистам в Росавиации, выбор места для строительства нового аэропорта вне городской черты, в районе площадки "Ключевая", обусловлен рядом преимуществ, среди которых близкое расположение к городам Иркутск, Ангарск и Шелехов, минимальное шумовое воздействие от будущего аэродрома на возможную застройку жилыми объектами территорий вблизи аэропорта.