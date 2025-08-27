Кафедру возглавит директор Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН Геннадий Валявин

ЧЕРКЕССК, 27 августа. /ТАСС/. Северо-Кавказская государственная академия (СКГА) в Карачаево-Черкесии (КЧР) в сентябре откроет кафедру астрофизики, сообщил ректор вуза Руслан Кочкаров в своем Telegram-канале.

"Обсудили организационные вопросы по работе новой кафедры "Астрофизики" в структуре Института цифровых технологий нашей академии. С 1 сентября здесь начнем готовить будущих астрофизиков", - говорится в сообщении.

Ожидается, что кафедру возглавит директор Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН Геннадий Валявин. Учебная программа, в частности, предусматривает лекции и практические занятия по физике, астрономии, современным информационным системам в астрономии. "Открытие кафедры станет ключевым шагом для подготовки будущих инженеров-исследователей для нашей обсерватории и позволит студентам получать знания на стыке фундаментальной науки и цифровых технологий. Такое сотрудничество значительно расширит горизонты образовательных и научных инициатив, будет способствовать подготовке высококвалифицированных кадров и откроет новые перспективы для молодежи нашего региона", - написал Кочкаров.

СКГА - один из крупнейших вузов КЧР. В академии обучаются свыше 6 тыс. студентов по 82 образовательным программам высшего и среднего профессионального образования.

Специальная астрофизическая обсерватория (САО) РАН основана 3 июня 1966 года. Располагается в Зеленчукском районе КЧР, оснащена двумя крупными телескопами: оптическим БТА (Большой телескоп азимутальный) и радиотелескопом РАТАН-600. БТА с диаметром зеркала 6 метров до 1993 года был самым большим в мире, сейчас остается самым большим в Евразии.