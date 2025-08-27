В Новосибирске создадут комплекс для разработки новых лекарств

Он будет создан в Новосибирском госуниверситете на базе нового кампуса

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Крупнейший производитель лекарств в России, компания "Биннофарм групп", запустит комплекс для разработки новых препаратов на площадях нового кампуса Новосибирского госуниверситета (НГУ), открытие которых планируется в 2026 году. Соответствующее соглашение было подписано на форуме "Технопром-2025", сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Для реализации полного цикла разработки инновационных медицинских изделий и лекарственных препаратов, а также доведения их до этапа выпуска опытно-промышленных серий в условиях GMP (Good Manufacturing Practice - надлежащей производственной практики) в вузе на базе нового кампуса будет создан комплекс высокотехнологичных чистых помещений и лабораторий, отвечающих самым строгим международным стандартам", - сообщили в университете.

Университет будет осуществлять подготовку специалистов для компании в рамках новой магистерской программы "Промышленная фармация", которая открылась в этом году в Институте медицины и медицинских технологий (ИММТ) НГУ. "Партнерство с одним из лидеров рынка позволит нам адаптировать наши образовательные программы под актуальные требования фармпроизводителей и готовить специалистов, которые будут востребованы на рынке труда. А также работать на передовом крае науки в области медицинских биотехнологий и разработки новых лекарств", - прокомментировал ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.

В пресс-службе пояснили, что инфраструктура нового кампуса НГУ позволит работать с широким спектром технологических платформ - от генной терапии до клеточных технологий. Помимо сотрудничества по реализации магистерской программы в НГУ планируют запустить образовательные курсы дополнительного профессионального образования, чтобы готовить специалистов с уникальными компетенциями, необходимыми для предприятий "Биннофарм групп". Речь идет о постдипломной подготовке в сфере фармации.

"Биннофарм групп" - российская фармацевтическая компания, один из крупнейших производителей лекарственных препаратов в России. Завод "Биннофарм" в Зеленограде стал первой в мире площадкой, где запустили производство российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

"Технопром" проходит в Новосибирске с 27 по 30 августа. Основная тема "Технопрома-2025" - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". Деловая программа включает семь отраслевых треков и четыре тематических, сообщила в ходе пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. Планируется также 11 мероприятий-спутников, в том числе Сибирская венчурная ярмарка, форум Россия - Африка, I Евразийский экспортный форум, национальный форум трансфера технологий. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.