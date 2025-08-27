Оно помогает планировать распорядок дня, узнавать домашние задания и отслеживать оценки, отметили в Минцифры

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Порядка 1,5 млн человек скачали мобильное приложение "Госуслуги моя школа" с момента его запуска в мае 2025 года. Об этом сообщает Минцифры РФ.

"Госуслуги моя школа" - приложение для школьников и их родителей, которое помогает планировать распорядок дня, узнавать домашние задания и отслеживать оценки. С момента запуска в мае 2025 года его установили уже почти 1,5 млн человек", - рассказали в министерстве.

В Минцифры напомнили, что среди основных функций приложения - распорядок дня, в рамках которого школа добавляет расписание уроков, а ребенок или родитель может дополнить его личными делами, такими как секция, визит к врачу или занятие с репетитором, домашние задания, успеваемость учащегося, где можно отследить текущие и итоговые оценки. Также в приложении доступны электронные материалы из библиотеки цифрового контента, которые подготовил учитель, а также видно не только, что задали, но и какую часть домашних заданий уже сделал ребенок. Кроме того, можно сравнить оценку ребенка с тем, как в целом это задание выполнил весь класс, следить за динамикой успеваемости. Использование приложения - добровольное. Данные из школы отображаются в нем только с согласия родителя ребенка, с 14 лет такое согласие он может выдать сам. "Москва и Санкт-Петербург пока не подключились к сервису, их жители могут пользоваться только региональными решениями", - добавили в Минцифры.