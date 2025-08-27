Основным критерием оценки результатов станет качество образования и успехи учеников, также будут учитываться и воспитательная работа, и патриотическое направление, и внедрение современных технологий

МАГАС, 27 августа. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил с начала нового учебного года ввести в регионе конкурс на лучшую школу, в котором будут оцениваться знания учеников и ведение образовательного процесса.

"Важно не только раскрывать способности, но и объективно оценивать результаты работы всей системы образования. Для этого нам нужна понятная и справедливая система признания лучших. Предлагаю ввести с этого года рейтинг лучших школ, где главный критерий - качество образования и успехи учеников. Но будут учитываться и воспитательная работа, и патриотическое направление, и внедрение современных технологий", - сказал Калиматов в ходе августовского педагогического совещания.

Он отметил, что отличившееся образовательное учреждение будет награждаться специальным знаком, который будут крепить на здание школы-победителя.

"Этот переходящий знак станет символом признания достижений. Первостепенно будет оцениваться именно качество образования. Главный результат - это, конечно, успехи наших школьников на ЕГЭ и олимпиадах. Поручаю Министерству образования и науки Ингушетии разработать положение конкурса, который должен стать ежегодным, определить критерии оценки для признания статуса лучшей школы республики", - заключил глава региона.

Также Калиматов поручил создать во всех детсадах и школах творческие коллективы для развития талантов детей.