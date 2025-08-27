Для жителей Левобережного и Клязьма-Старбеево приостановили подачу горячей воды

В рамках подготовки к отопительному сезону специалисты ТСК "Мосэнерго" с 26 августа проводят температурные испытания теплосетей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Подачу горячего водоснабжения (ГВС) приостановили для жителей микрорайона Левобережный и части микрорайона Клязьма-Старбеево. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава городского округа Химки Елена Землякова.

"Подача ГВС приостановлена для жителей микрорайона Левобережный и части микрорайона Клязьма-Старбеево. <…> Специалисты Химкинского филиала ТСК "Мосэнерго" продолжают работы по устранению повреждения на магистральном трубопроводе в Левобережном. В связи с этим временно приостановлена подача горячего водоснабжения по следующим адресам: ул. Совхозная: 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (стр. 1), 16, 16к2, 16к3, 18, 18к2, 19к1, 19к2, 23, 25к1, 25к2, 27, 29, 16 (стр. 5), с21; ул. Юннатов: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); Ленинский проспект: 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12; ул. Кудрявцева: 1, 3, 5; Ленинский проспект: 14. <…> Подача горячего водоснабжения будет возобновлена после устранения повреждения", - написала Землякова.

Она пояснила, что в рамках подготовки к отопительному сезону, специалисты ТСК "Мосэнерго" с 26 августа проводили температурные испытания теплосетей. Утром 27 августа произошла утечка на магистральном трубопроводе. "Такие испытания проводятся с целью выявления потенциально ненадежных участков, имитируя нагрузку на систему в зимний период. Один из таких участков был выявлен в данном случае. Это позволит специалистам провести необходимые работы сейчас и лучше подготовить теплосети к холодам", - уточнила глава городского округа.

Землякова заверила, что на данный момент утечка воды прекращена, участок утечки огорожен. Сотрудники проводят работы для точного определения места повреждения и его скорейшего устранения. "Есть пострадавший. Он пытался эвакуировать свой автомобиль с парковки вблизи прорыва теплотрассы, но обжег ступни", - подчеркнула она.

Глава городского округа добавила, химчанин был оперативно доставлен в травматологическое отделение ХКБ (Химкинской клинической больницы - прим. ТАСС), где получил необходимую медицинскую помощь. От госпитализации он отказался ввиду удовлетворительного состояния, но по рекомендации врачей переведен в стационар для наблюдения, заключила Землякова.