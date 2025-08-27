Закон должен систематизировать некоторые вопросы охраны здоровья матери и ребенка, в том числе определить дополнительные меры, направленные на формирование положительных репродуктивных установок у женщин

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы в рамках осенней сессии планируют рассмотреть законопроект, обобщающий все действующие меры по стимулированию повышения рождаемости в Московской области. Об этом сообщил в ходе общественных обсуждений на тему реализации мер демографической политики председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев.

"Наш закон <...> о том, что мы в нем систематизируем некоторые вопросы охраны здоровья матери и ребенка. Мы регулируем некоторые вопросы, которые повышают рождаемость на территории Московской области, повышают эффективность доабортного консультирования в целях снижения количества случаев искусственного прерывания беременности, определяют дополнительные меры, направленные на формирование положительных репродуктивных установок у женщин", - сказал Голубев.

Он подчеркнул, что закон не предусматривает штрафы и прочие меры наказания за склонение беременной женщины к аборту. "Мы данной нормой стараемся обеспечить уважительное и этичное отношение к праву женщины самостоятельно принимать решения о сохранении или прерывании беременности, а также заложить правовые основы защиты от [прерывания беременности], давления и манипуляций," - сказал Голубев. При этом он отметил, что также нормой будет закреплено, что предупреждения медиков о возможных патологиях, возникающих в течение беременности, не будут считаться склонением к аборту.

Как добавил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в законопроекте будут прописаны все меры, которые реализуются в Подмосковье. В частности, это создание центров медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также это консультации с психологом и юристом, который расскажет будущей маме о всех действующих в регионе мерах социальной поддержки.

В пресс-службе Мособлдумы уточнили, что законопроект будет рассмотрен в рамках осенней сессии.