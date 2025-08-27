На форуме в КЧР представили почти 30 проектов на грантовый конкурс Росмолодежи

Авторы лучших идей смогут получить на их реализацию до 500 тыс. рублей

ЧЕРКЕССК, 27 августа. /ТАСС/. Почти 30 проектов заявлено на грантовый конкурс Росмолодежи на Северо-Кавказском молодежном туристическом форуме "Координата", который проходит в Карачаево-Черкесии (КЧР). В их числе - проекты по созданию школы креативных навыков и запуску виртуальной экспедиции, сообщили ТАСС организаторы.

"Молодежь Северного Кавказа представила 29 проектов на грантовый конкурс Росмолодежи, площадкой которого наш форум выступает впервые. В частности, они предусматривают запуск виртуальной экспедиции по Ингушетии, проведение фестиваля комиксов и анимации "Искра", развитие уличного искусства "Цветной город", создание молодежного медиацентра, школы креативных навыков "Твори и созидай", школы осознанного потребления и экологического созидания "Экопоколение", - рассказал представитель Северо-Кавказской государственной академией (СКГА).

Авторы лучших идей смогут получить на их реализацию до 500 тыс. рублей, отметил собеседник агентства.

Третий форум "Координата" проходит в поселке Архыз. С 23 по 29 августа молодежь СКФО изучит основные тенденции и лучшие практики в сфере туризма: проводятся встречи с экспертами, лекции, квесты, тренинги по разработке социальных и коммерческих туристических проектов.

Организаторы - СКГА и Министерство по делам молодежи КЧР.