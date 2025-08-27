Сервис работает на базе искусственного интеллекта: анализирует уровень знаний, выявляет трудности и предлагает персональные упражнения

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Тренажер по физике и сервис по информатике появятся в Московской электронной школе в новом учебном году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Мах.

"Одной из главных новинок станут новые предметы в "Цифровом учителе" - физика и информатика. Сервис работает на базе искусственного интеллекта: анализирует уровень знаний, выявляет трудности и предлагает персональные упражнения. Тренажер по физике рассчитан на 8-9-е классы и охватит семь разделов: от теплопередачи и парообразования до кристаллизации и электростатики. Сервис по информатике будет доступен ребятам 7-9-х классов и позволит подтянуть знания о кодировании и системах счисления", - написал мэр.

Он добавил, что "Портфолио учащегося" пополнится персональными рекомендациями по профориентации. Теперь старшеклассники смогут видеть доступные им дни открытых дверей, профессиональные пробы и экскурсии к работодателям. Собянин подчеркнул, что внедрение новых цифровых решений делает процесс обучения более гибким, индивидуальным и результативным. "Это помогает школьникам лучше понимать сложные темы, грамотно планировать время, а родителям - быть в курсе развития своего ребенка", - заключил он.