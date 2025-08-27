Такие ограничения вводились для обеспечения безопасности, напомнил глава региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Ограничения на работу мобильного интернета в Республике Крым, введенные ранее для обеспечения безопасности, начали ослаблять. Скорость связи увеличили, а площадь попадающих под ограничения территорий сократили, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Ранее Аксенов сообщал, что ограничения на работу мобильного интернета в Крыму ослабят. Власти региона также выработали и представили свою систему по работе и взаимодействию ведомств с точки зрения скорости принятия решений по включению и отключению интернета. После выработки этих алгоритмов Крым может стать "передовиком" в этом направлении, заявлял глава региона.

"Послабления [в части ограничений работы мобильного интернета] начались с сегодняшнего дня. <...> Мы начали увеличивать скорость и в целом уменьшили площадь, на которой происходят ограничения", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".

Он также напомнил, что ограничения вводились из соображений безопасности и они носят временный характер. "Сегодня-завтра жители республики и туристы почувствуют, что на этом направлении есть определенное облегчение", - добавил Аксенов.

Ранее в правительстве Республики Крым сообщили, что веерные отключения мобильного интернета на несколько часов или дней будут применяться в регионе. Ограничения необходимы для исключения возможности атаки вражеских БПЛА. Такие меры коснулись не только Крыма, но и еще более 60 регионов страны. На фоне ограничений крымские мобильные операторы "Волна" и "Миранда" вводили меры поддержки своих абонентов.