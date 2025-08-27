В Китае впервые за 30 лет заметили считавшегося вымершим в регионе дюгоня

По мнению ученых, появление животного свидетельствует о значительном улучшении экологической системы региона

ПЕКИН, 27 августа. /ТАСС/. Китайские ученые подтвердили обнаружение дюгоня, который относится к отряду так называемых морских коров, у рифа Юншу в архипелаге Наньша в Южно-Китайском море. Это первое за 30 лет подтвержденное наблюдение животного этого вида, который в 2022 году был признан функционально вымершим в Китае, сообщила газета China Daily.

По ее информации, животное было впервые замечено 8 июля, после чего за ним велось наблюдение. В начале августа ученым удалось собрать видеоматериалы, а 11 августа научная группа лично наблюдала дюгоня, что позволило окончательно подтвердить его вид. Идентификацию провели специалисты из Института океанологии Южно-Китайского моря.

По мнению ученых, появление дюгоня и замеченных ранее в этом же районе морских черепах свидетельствует о значительном улучшении экологической системы региона.

Дюгони находятся в Китае под государственной защитой первого уровня. Из-за браконьерства и разрушения среды обитания последним подтвержденным случаем их появления в стране до этого момента считалась особь, найденная мертвой в 2008 году. Согласно данным властей, в 2024 году инвестиции в восстановление морской экологии в регионе Южно-Китайского моря превысили 5 млрд юаней ($697 млн).