МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки Центрального академического театра Российской Армии, посвященной 110-летию со дня рождения народного артиста СССР Владимира Зельдина, состоялось в День кино на Цветном бульваре, передает корреспондент ТАСС. Экспозицию можно будет посетить бесплатно до 30 сентября.

"Лучшего человека в истории нашего театра не было и, возможно, не будет. Но будем надеяться, что появятся такие же выдающиеся личности. Владимир Михайлович прожил удивительную жизнь - 101 год. За все это время он ни разу не запятнал свое имя и никогда никого не огорчил. Он играл до последнего дня главные роли, выходил на сцену и жил этим. Это было настоящее служение театру, искусству и людям", - обратилась к собравшимся народная артистка России, актриса театра Российской Армии Ольга Богданова.

Директор театра Милена Авимская отметила, что проект реализован благодаря поддержке департамента культуры города Москвы и Московской дирекции массовых мероприятий. "Для меня открытие выставки - это большая радость. <…> Обратите внимание, что она [выставка] двусторонняя: с одной стороны представлены фотографии и информация о начале жизни Владимира Михайловича, а с другой - о второй половине его пути", - добавила она.

Выставка посвящена творческой биографии Владимира Зельдина, который более 70 лет служил в театре Российской Армии и отметил 100-летний юбилей на его сцене. Экспозиция знакомит зрителей с его достижениями как мастера перевоплощений и работами в известных кинофильмах, а также концертными поездками по стране и за границу. Посетители смогут прочитать выдержки из интервью актера и из его книги "Моя профессия: Дон Кихот".

Во время торжественного открытия в память о мастере сцены актеры театра Тимур Еремеев, Илья Баранов, Андрей Кочинов и Ярослав Бережнов исполнили несколько музыкальных композиций.

"Владимир Зельдин стал не просто патриархом российского искусства, надежно связав культурное пространство страны, но и символом театрального и киноискусства всего постсоветского пространства. Владимир Зельдин - рекордсмен в жизни и творчестве", - заключили в театре.

Об актере

Владимир Зельдин родился в 1915 году в России. Первую славу ему принесла роль в фильме "Свинарка и пастух", в котором он снялся в 1941 году. А в 1945 году актер был приглашен в Театр Советской армии (сейчас Центральный театр Российской армии), где в результате прослужил более 70 лет. На сцене родного театра он сыграл более 60 ролей, и более 50 - в кино. Спектакли с его участием были долгожителями. Зельдин умер на 102-м году жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище.