В ближайшее время также начнется кампания по вакцинации взрослого населения

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Более 1,1 млн детей планируется охватить в рамках начавшейся в регионе прививочной кампании от гриппа. Поставить вакцину можно в детских поликлиниках по месту прикрепления, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Вакцинация является единственным и самым надежным способом профилактики гриппа и его опасных осложнений. Чтобы иммунитет успел сформироваться, важно сделать прививку как можно скорее. В этом году планируется привить от гриппа более 1,1 млн детей. В ближайшее время начнем масштабную кампанию по вакцинации взрослого населения", - привели в тексте слова зампреда правительства, министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что для вакцинации используется препарат "Ультрикс квадри". Поставить прививку можно в детских поликлиниках по месту прикрепления.

Отмечается, что перед вакцинацией педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний направит на прививку.