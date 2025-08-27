Активный отдых в России: водные приключения, горные маршруты и городские практики

В последние годы в России стремительно растет интерес к активному туризму. Походы в горы, велопробеги, сплавы по рекам, городские спортивные события — по данным Минэкономразвития, по всей России ежегодно открываются десятки новых маршрутов, а государство выделяет субсидии и модернизирует инфраструктуру для их комфортного и безопасного прохождения. О самых популярных туристических направлениях для любителей активного отдыха — в материале ТАСС.

Популярность активного отдыха в России

Отдых внутри страны в целом становится все более востребованным, но особенно быстро растет сегмент активного туризма. По данным нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", в 2024 году число туристических поездок по России достигло 92 млн, и значительная их часть пришлась на походы, сплавы, велопутешествия и другие динамичные форматы. Можно выделить три основных направления активного отдыха — на воде, на суше и в городской среде. В 2024 году президент РФ Владимир Путин поручил регионам активнее развивать этот формат отдыха, и в 2025-м он продолжает набирать популярность.

Активный отдых на воде

Водный туризм предлагает целую палитру приключений — от рыбалки на глухих карельских озерах и сплавов по бурным рекам Алтая до морских круизов с заходом в труднодоступные бухты Японского моря или погружений с аквалангом у берегов Крыма.

Рыболовные туры

Камчатка, Иркутская область и Карелия — лидеры среди российских регионов, где развиты маршруты для любителей рыбалки. Такие туры — это не только ловля рыбы, но и полноценное походное приключение: прогулки на катерах, байдарках или моторных лодках, ночевки в палатках или домиках, костры и прогулки по дикой природе.

На Камчатке популярны маршруты по рекам Быстрая, Авача и Опала. Там можно поймать кижуча, чавычу, нерку и кунджу, а заодно в туре понаблюдать за бурыми медведями и другими обитателями заповедных территорий.

В Иркутской области рыбалка проходит как в притоках Байкала, так и на самом озере. Туристы ловят тайменя, сига и хариуса, перемещаясь на катерах и моторных лодках. Часто такие маршруты включают короткие сплавы и проживание в рыбацких домиках.

© Елена Верещака/ ТАСС

В Карелии рыбалка организована на крупнейших озерах и реках региона. Популярные виды рыб — щука, судак, окунь, налим. Также доступны байдарочные маршруты по шхерам и парусные переходы в рамках рыбалки.

Сплавы

Многие путешественники выбирают активный отдых на воде. Байдарки, рафты и сапборды — популярные виды, доступные как новичкам, так и опытным путешественникам. Маршруты различаются по длине и уровню сложности — от спокойных прогулок по спокойным рекам до прохождения бурных порогов.

На Камчатке туристы проходят маршрут по реке Быстрая, пролегающий через термальные источники, скалистые ущелья и устья рек. С маршрута открываются виды на вулканы и хребты.

© Игорь Онучин/ ТАСС

Пермский край известен сплавами по реке Чусовая — маршрут проходит мимо поселков Слобода, Усть-Утка и исторических объектов XVIII века. Скалы, старинные деревни, природные парки делают маршрут насыщенным и разнообразным.

На Алтае популярны реки Чуя и Катунь. Старт — в селе Малый Яломан или у перевала Чике-Таман. Здесь рафтеров ждут бурные пороги, включая знаменитые участки "Турбинный" и "Мажойский каскад". А по пути маршрута — панорамы горных долин, на которые открывается отличный вид с воды.

"Карелия предлагает более спокойные, но не менее живописные сплавы по рекам Шуя и Укса, а также увлекательные морские прогулки по Ладожскому озеру с посещением Валаама. На Камчатке туристам предлагают сочетание рафтинга по реке Быстрой с морскими экскурсиями в Авачинской бухте, где можно наблюдать китов", — добавляет Валерий Бритаус, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), про сплавы в Карелии и на Камчатке.

Дайвинг

В России есть множество мест для подводных погружений — от теплых южных морей до суровых северных вод:

Черное море (Крым, Севастополь);

Японское море (Приморский край);

Баренцево море (Мурманская область);

Карелия;

Иркутская область (особенно озеро Байкал).

На Черном море дайвинг популярен благодаря подводным пейзажам Севастополя, на юго-востоке от города Балаклавы — подводные каньоны, останки кораблей времен войны, гроты. Погружения обычно проходят с катера из Балаклавской бухты.

В Японском море (полуостров Гамова, архипелаг залива Петра Великого) прозрачность воды достигает 30 м. Это один из ключевых факторов погружения. Также в море встречаются рыбы фугу, морские коньки, актинии, осьминоги.

© Юрий Смитюк/ ТАСС

В Баренцевом море дайвинг возможен только летом, когда вода относительно теплая: +4…+9 или +8…+12 градусов. На дне — каменистые рельефы, морские губки, ежи, треска.

В Карелии и Иркутской области вода очень холодная, но летом многие погружаются в нее для того, чтобы посмотреть на удивительный подводный мир рек и озер: редкие растения и пресноводных рыб.

Приключения на суше

Сухопутный активный отдых в России может включать многодневные походы или хайкинг.

Восхождения

Популярные направления:

Алтай — гора Белуха, плато Укок;

Камчатка — вулканы Мутновский, Авачинский, Ключевская Сопка, а также Долина гейзеров;

Дагестан — Кавказские хребты, походы через Сулакский каньон, к Сарыкумским барханам и высокогорным селам вроде Куруша;

Карелия — тропы Рускеальских каньонов и Ладожских шхер.

Каждый маршрут уникален по сложности и природным условиям.

© Юрий Смитюк/ ТАСС

"Алтай славится маршрутами к горе Белуха и по плато Укок, Карелия — тропами Рускеальских каньонов и Ладожских шхер. Камчатка предлагает уникальные трекинговые маршруты, включая посещение Долины гейзеров и восхождение на вулкан Мутновский. В Дагестане популярны походы через Сулакский каньон и к Сарыкумским барханам, а также туры к высокогорным селам, таким как Куруш", — рассказывает о регионах для восхождений Валерий Бритаус, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ).

Хайкинг

Хайкинг — это однодневные прогулки по оборудованным тропам, не требующие специальной подготовки и снаряжения. По пути часто встречаются указатели, лавочки, смотровые площадки и точки с едой. Один из популярных маршрутов — Дивногорье в Воронежской области. Он проходит по музею-заповеднику, через степи, меловые плато и берега Дона. На маршруте можно увидеть меловые скалы-"дивы", пещерные храмы XVII века, Дивногорский Успенский монастырь и Маяцкое городище.

© Игорь Онучин/ ТАСС

Другие популярные хайкинг-маршруты:

мыс Тобизина, Приморский край;

Мультинские озера, Республика Алтай;

Куршская коса, Калининградская область;

тисо-самшитовая роща, Краснодарский край;

Красноярские Столбы, Красноярский край;

Большая Байкальская тропа, Иркутская область.

Трекинг

Многодневный пеший маршрут по природной местности без применения альпинистского снаряжения. В отличие от хайкинга, это уже не просто ходьба по маршруту. Иногда такой поход включает переправы через реки или тяжелые подъемы по крутому склону. Участники передвигаются с рюкзаками, ночуют в палатках или приютах, готовят пищу на костре. Один из самых популярных регионов для трекинга — Урал.

© Tramp57/ Shutterstock/ FOTODOM

Южный Урал: нацпарк "Таганай", Каменная река, Круглица, Ицыл, Три Брата.

Северный Урал: путь от Ивделя через перевал Дятлова, Холатчахль, Отортен и плато Маньпупунёр.

Приполярный Урал: нацпарк "Югыд ва", горы Народная и Манарага, перевалы Кар-Кар и Зиг-Заг.

Активный отдых в городе

Активно провести время можно не только на природе. В крупных российских городах не обязательно уезжать "в поля". Парки, набережные, стадионы и даже музеи становятся спортивными площадками.

Города России регулярно проводят крупные спортивные события, которые превращают урбанистические пространства в площадки для активного отдыха. Например, в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде проходят фестивали спорта на открытом воздухе, ночные велосипедные заезды по центральным улицам, выставки неолимпийских видов спорта и сапборд-фестивали на набережных.

© Александр Щербак/ ТАСС

Отдельное направление — выставки и мастер-классы по неолимпийским видам спорта. На них гости знакомятся с капоэйрой, корфболом, скейтбордингом или спортивным фристайлом — часто можно сразу попробовать себя в новом направлении. На набережных становятся популярными фестивали сапбординга: участники выходят на воду, чтобы соревноваться в скорости, освоить новые техники или просто прокатиться по живописным акваториям в центре города.

Кроме того, огромной популярностью пользуются велопробеги и городские забеги. Они позволяют участникам увидеть знакомые улицы с нового ракурса — маршруты часто проходят по набережным, центральным проспектам и паркам, а в некоторых случаях даже по магистралям, временно перекрытым для движения. Популярны как дневные форматы, так и ночные заезды, когда колонны велосипедистов движутся по городу под огнями фонарей.

Как государство развивает активный туризм

Развитие активного туризма ориентировано на реализацию Стратегии развития туризма в России до 2030 года. Основные пункты документа — это формирование устойчивой маршрутной сети, выработка стандарта качества туристических услуг, цифровизация и развитие кадрового потенциала.

В Стратегии внимание уделяется цифровым решениям. Делается акцент на создание цифровой платформы для планирования и бронирования путешествий по стране, включая малые города и удаленные территории. Параллельно ведется разработка программ сертификации инструкторов и гидов.

Одним из направлений государственной политики в сфере туризма стала финансовая поддержка проектов, которые связаны с активным отдыхом, — с 2019 года в том числе реализуется по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

Региональные власти получают субсидии и дотации на реализацию проектов: благоустройство туристских территорий, строительство причалов, обустройство природных парков. Начато формирование единой сети веломаршрутов VeloRussia, которая охватывает десятки субъектов РФ.

Грантовая программа в сфере туризма позволяет предпринимателям, муниципалитетам и некоммерческим организациям получать государственную поддержку на развитие туристической инфраструктуры. Через конкурс региональных проектов в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" выделяются средства на обустройство кемпингов, пляжей, туристических маршрутов и стоянок, создание модульных средств размещения, строительство инфоцентров и пунктов проката, приобретение туристического оборудования. Максимальный размер гранта может достигать 10 млн рублей. Процедура получения поддержки проходит в несколько этапов: федеральный центр выделяет субсидии регионам, затем субъекты объявляют конкурсы, где местные бизнесы и НКО представляют проекты. Программа направлена на стимулирование внутреннего туризма, повышение привлекательности территории, развитие экологических и инфраструктурных решений в туристской сфере.

Важную роль играют социальные инициативы. Программа "Активное долголетие" дает гражданам старшего возраста возможность заниматься скандинавской ходьбой, йогой, участвовать в походах и других формах природного туризма. Проект "Ты в игре" при участии Минспорта и платформы "Россия — страна возможностей" направлен на вовлечение молодежи в массовый спорт и туристическую активность.

К 2030 году планируется увеличение внутреннего туристического потока до 140 млн поездок в год. Для достижения этой цели ведется развитие новой инфраструктуры: кемпингов, экотроп, туристических приютов и логистики.

По прогнозам Министерства экономического развития, к 2030 году объем инвестиций в развитие туристической инфраструктуры в России превысит 500 млрд рублей, включая проекты в сфере активного и экологического отдыха.



