Хаяти Шамильоглу отметил, что в ходе таких массовых заплывов люди часто сбиваются с верного маршрута и их перенаправляют сотрудники береговой охраны, следящие за спортсменами

АНКАРА, 27 августа. /ТАСС/. Российский пловец Николай Свечников, участвовавший в массовом заплыве в Босфоре, на некоторое время сбился с маршрута во время пересечения пролива. С таким утверждением, как сообщает газета Milliyet, выступил другой участник заплыва - турок Хаяти Шамильоглу.

"Я встретил этого пловца посреди пролива, увидел, что он плывет не в том направлении, на юго-восток. Я крикнул ему 10-15 раз: "Брат, брат!". Он меня услышал. Он направился ко мне, плыл быстрее меня, очень быстрый пловец. Когда он приблизился, я сказал ему, что он не туда плывет, и показал ему, [что нужно] плыть направо", - сообщил турецкий пловец-любитель.

Он рассказал, что в ходе таких массовых заплывов люди часто сбиваются с верного маршрута и их перенаправляют сотрудники береговой охраны, следящие за спортсменами. Шамильоглу сказал, что узнал Свечникова, когда увидел репортаж о его пропаже по телевидению, и сразу позвонил в береговую охрану, сообщив о встрече с ним в море. Полицейские вместе с Шамильоглу прибыли на место, где тот видел Свечникова, чтобы записать координаты этой точки.

По словам Шамильоглу, россиянин очень хорошо подготовлен физически и профессионально умеет плавать. "Лично я все же не думаю, что он утонул. Он хорошо знал, как двигаться в воде, плыл уверенно. Возможно, он сумел выбраться на берег", - предположил турок.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.