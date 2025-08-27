По данным исследования среди молодых пользователей соцсети, им стал "Иван Васильевич меняет профессию"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Киноленты "Иван Васильевич меняет профессию", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и "Бриллиантовая рука" являются любимыми советскими фильмами у молодежи. Об этом говорится в исследовании среди молодежи "ВКонтакте" ко Дню российского кино.

Согласно приведенным данным, 27% молодежи любят смотреть советские фильмы, поскольку находят в них глубокие сюжеты и темы, добрый юмор, уютную атмосферу и качественную игру актеров. Исследование показало, что молодежи свойственен тренд на ностальгию. "Любимый советский фильм опрошенных пользователей - "Иван Васильевич меняет профессию". Второе и третье места делят "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и "Бриллиантовая рука". В топ любимых советских фильмов также попали "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит", - рассказали в пресс-службе "ВКонтакте" со ссылкой на данные исследования.

Любимыми советскими актерами респонденты назвали Юрия Никулина, Евгения Леонова, Андрея Миронова и Георгия Вицина, а лучшими режиссерами - Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова и Андрея Тарковского.

Среди любимых российских фильмов опрошенные назвали дилогию "Брат" и "Брат 2" Алексея Балабанова, комедию "Холоп", новогоднюю франшизу "Богатырь" и семейный фильм "Чебурашка". Любимыми же актерами молодежь считает Дмитрия Нагиева, Сергея Бурунова, Гошу Куценко, Александра Петрова и Юру Борисова. Любимыми же современными режиссерами для молодой аудитории стали Федор Бондарчук, Алексей Балабанов и Никита Михалков. "47% респондентов любят современное российское кино, потому что оно качественное в производстве и сюжетно, интересное и близкое им по духу. Для респондентов важно, что оно доступно на ТВ и онлайн, в отличие от большинства советских фильмов, которые часто доступны только в плохом качестве и черно-белом цвете", - отмечается в исследовании.

Молодежь, согласно исследованию, считает, что российские и советские фильмы оказали влияние на мировой кинематограф. В их числе - "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова, "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова и мультфильм "Чебурашка". Также в число значимых для мира произведений кино опрошенные отнесли фильмы Андрея Тарковского "Солярис" и "Андрей Рублев".

В исследовании приняли участие 1 тыс. пользователей "ВКонтакте" со всей России в возрасте от 18 до 28 лет.