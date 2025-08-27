28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати главных праздников в Русской православной церкви. Он установлен в память о кончине Божией Матери. К нему христиан ведет двухнедельный Успенский пост, который по строгости можно сравнить с Великим постом. Рассказываем об истории праздника

Дата, история и смысл

Праздник Успения Пресвятой Богородицы православные христиане отмечают каждый год в одно и то же время — 28 августа. А католики — 15 августа.

После Вознесения Господня Матерь Божия осталась на попечении апостола Иоанна Богослова, которому Иисус Христос завещал заботиться о Ней, как о родной матери.

Для ближайших учеников Иисуса Христа и всех верующих Она была утешением и назиданием. Апостолы записывали все, что Матерь Божия рассказывала о Своей жизни и о жизни Своего сына.

Однажды, когда Пресвятая Мария молилась на Елеонской горе, явился Ей архангел Гавриил с райской финиковой ветвью в руках и принес весть, что через три дня окончится Ее земная жизнь и Господь возьмет Ее к Себе. Матерь Божия обрадовалась этой вести: Она поняла, что сможет встретиться с сыном.

После кончины Матери Божьей апостолы погребли Ее тело в Гефсимании. На церемонии присутствовали все, кроме апостола Фомы. На третий день, когда Фома прибыл к Елеонской горе, он пожелал увидеть Ее гроб. Его открыли, но тела Богородицы в нем уже не было, там лежала только плащаница.

В этот же вечер Матерь Божия явилась апостолам в окружении ангелов и сказала: "Радуйтесь! Я всегда с вами во все дни и всегда буду вашею молитвенницею перед Богом".

Название праздника

Полное название праздника — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

"Успение" — это устаревшее слово. В переводе на современный язык значит "смерть".

Традиции и приметы праздника

В этот день в православных храмах проходят праздничные литургии. Верующие несут цветы к иконе с изображением Богородицы и прикладываются к ней.

Успение Пресвятой Богородицы ознаменовывает окончание летней уборки урожая. В этот день принято ходить в храм и святить хлеб. При этом ни в коем случае нельзя ронять на пол даже крошку освященного хлеба.

Раньше незамужние девушки с нетерпением ждали праздника, так как именно с этого дня было принято начинать помолвки, чтобы осенью сыграть свадьбу. Говорили, к кому не посватаются, та всю зиму в девках просидит.

Считается, что 28 августа начинается раннее бабье лето. Согласно примете, какая погода стоит на Успение, такая ждет нас и осенью. Также, если в этот день — хорошая погода, то зима будет теплая, а следующий год — урожайным.