ESET нашла первый компьютерный вирус, использующий ИИ

Специалисты не зафиксировали массового распространения вредоносной программы

ПРАГА, 27 августа. /ТАСС/. Эксперты компании ESET Research Labs, штаб-квартира которой находится в Братиславе, обнаружили первый компьютерный вирус, использующий искусственный интеллект (ИИ).

"Исследователи ESET Research Labs обнаружили компьютерный вирус, который использует ИИ. Это первая известная вредоносная программа такого типа", - говорится на странице организации в Х.

Эксперты назвали вирус PromptLock. Вредоносная программа, как следует из сообщения, пока больше похожа на прототип. Она работает с простым способом шифрования файлов. При этом ESET не зарегистрировала массового распространения нового вируса.