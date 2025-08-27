Это может произойти при замене тюремного заключения на домашний арест

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Посольство России во Франции готово предоставить задержанному в Париже по запросу США баскетболисту Даниилу Касаткину жилье для замены тюремного заключения на домашний арест, пока рассматривается запрос о его экстрадиции. Об этом сообщил ТАСС глава консульского отдела посольства Алексей Попов.

"Посольство готово предоставить Касаткину жилье в безвозмездное пользование в городе Булонь-Бийанкур в качестве гарантии, чтобы его освободили под судебный контроль", - сказал он перед началом слушаний в парижском суде.

Попов добавил, что по прошествии месяца с момента задержания удалось добиться улучшения условий содержания Касаткина во французской тюрьме, но далеко не во всем. По его словам, баскетболисту не дают заниматься в спортзале, хотя он является профессиональным спортсменом, наблюдаются перебои с поступлением денег на его счет. Кроме того, администрация тюрьмы так и не организовала для него возможность увидеться с невестой, которая также сегодня прибыла на заседание суда в Париж.